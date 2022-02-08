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Еще два фигуранта появились в деле о смерти семи пациентов петербургской клиники

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Два заместителя главврача Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 в Петербурге стали обвиняемыми по делу о смерти пациентов после обследования, сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по связям со СМИ Сергей Капитонов.

"Двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказал Капитонов.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения

Ранее были задержаны и заключены под стражу главный врач учреждения Евгений Попов и заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Старшей медсестре центра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось, с декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семеро пациентов ГКДЦ №1, пострадали 23. Все они проходили в учреждении процедуру рентгена желудка с применением бария. Следствие полагает, что при проведении обследования использовался промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. Возбуждено дело по ч.3 ст.109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В СКР сообщали, что следователи установили коммерческую структуру, которая поставила в учреждение препарат, в результате применения которого могла наступить смерть потерпевших; ее название не уточнили. Действиям руководства фирмы дадут юридическую оценку.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, следствие полагает, что главврач учреждения Попов утвердил заявку на покупку препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который использовался для процедур, в ООО "НеваРеактив". В инстаграме компании в свою очередь был опубликован паспорт этого препарата с заключением о соответствии ГОСТу.

Петербург СКР

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