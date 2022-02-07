Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 394 978 564+1 761 321

Медсестру задержали по делу о смерти семи пациентов петербургской клиники

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В деле об оказании небезопасных услуг в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 в Петербурге, где погибли пациенты, есть третья обвиняемая, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СКР по городу.

"На прошлой неделе также была задержана медсестра центра, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Ранее были задержаны и заключены под стражу главный врач учреждения Евгений Попов и заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева.

Как сообщалось, с декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семь пациентов ГКДЦ №1, пострадали 23. Все они проходили в учреждении процедуру рентгена желудка с применением бария. Следствие полагает, что при проведении обследования использовался промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. Возбуждено дело по ч.3 ст.109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В СКР сообщали, что следователи установили коммерческую структуру, поставившую в учреждение препарат, из-за которого могли погибнуть потерпевшие; ее название не уточнили. Действиям руководства фирмы дадут юридическую оценку.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, следствие полагает, что главврач учреждения Попов утвердил заявку на покупку препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который использовался для процедур, в ООО "НеваРеактив". В инстаграме компании в свою очередь был опубликован паспорт этого препарата с заключением о соответствии ГОСТу.

Петербург СКР

Новости по теме

Новости

Суд взыскал с Любови Соболь 350 тыс. рублей в пользу Евгения Пригожина

Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" и ее главного редактора Смирнова

Суд в Москве оштрафовал "Медиазону" и ее главного редактора Смирнова

Песков заверил, что журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"

Подростки смогут сами регистрироваться на сайте "Госуслуги"
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом

Western Union прекратит переводы внутри России с 1 апреля

Western Union прекратит переводы внутри России с 1 апреля

Суд в Приморье приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену

"Ведомости" сообщили о планах сделать похороны в РФ госуслугой

Россия наймет "цифровых атташе" для продвижения отечественного софта за рубежом

Россия наймет "цифровых атташе" для продвижения отечественного софта за рубежом

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });