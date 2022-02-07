Медсестру задержали по делу о смерти семи пациентов петербургской клиники

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В деле об оказании небезопасных услуг в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 в Петербурге, где погибли пациенты, есть третья обвиняемая, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СКР по городу.

"На прошлой неделе также была задержана медсестра центра, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Ранее были задержаны и заключены под стражу главный врач учреждения Евгений Попов и заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева.

Как сообщалось, с декабря 2021 года по январь 2022 года скончались семь пациентов ГКДЦ №1, пострадали 23. Все они проходили в учреждении процедуру рентгена желудка с применением бария. Следствие полагает, что при проведении обследования использовался промышленный химический препарат, не включенный в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. Возбуждено дело по ч.3 ст.109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В СКР сообщали, что следователи установили коммерческую структуру, поставившую в учреждение препарат, из-за которого могли погибнуть потерпевшие; ее название не уточнили. Действиям руководства фирмы дадут юридическую оценку.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, следствие полагает, что главврач учреждения Попов утвердил заявку на покупку препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который использовался для процедур, в ООО "НеваРеактив". В инстаграме компании в свою очередь был опубликован паспорт этого препарата с заключением о соответствии ГОСТу.