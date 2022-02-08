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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
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Гинцбург заявил, что новые мутации COVID-19 будут преодолевать иммунитет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Новые мутации коронавируса COVID-19 будут стремиться преодолеть существующий иммунный барьер, и нельзя сказать, станет ли вирус при этом менее опасным, заявил "Интерфаксу" директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер. А как это скажется на других свойствах этого штамма, этого никто не знает", - сказал Гинцбург.

Так он ответил на вопрос, есть ли опасность возникновения более тяжелых мутаций или он согласен с мнением специалистов, которые предполагают, что COVID-19 пойдет по пути большей контагиозности, то есть будет быстрее распространяться, но меньшей патогенности, то есть будет становиться менее болезнетворным.

По мнению Гинцбурга, "будет ли новый штамм более патогенен и более контагиозен - это дело второе". "Здесь что-то прогнозировать, мне кажется, просто-таки невозможно. Потому что, как будут взаимодействовать мутации, которые будут позволять вирусу уходить от иммунного ответа, с другими свойствами специалисты, мне кажется, не в состоянии предугадать", - сказал ученый.

Он подчеркнул, что появления новых штаммов можно избежать, "если мы только сразу, опять же-таки, в течение короткого времени всех накроем вакциной". "А темпы вакцинации сегодня для этого недостаточные", - констатировал Гинцбург.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в интервью "России 24" (ВГТКР) сообщила, что появление нового штамма коронавируса в ближайшем будущем возможно, однако вирус, вероятно, продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести клинического течения заболевания. Она отметила, что в случае такого развития вируса действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением COVID-19.

Пшеничная также сообщила "Интерфаксу", что в России отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса COVID-19 стартовала в РФ 18 января 2021 года.

Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус

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