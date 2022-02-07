В Роспотребнадзоре не исключили появление нового штамма COVID в ближайшее время

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Появление нового штамма коронавируса в ближайшем будущем возможно, однако вирус, вероятно, продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести клинического течения заболевания, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

"SARS-CoV-2 продолжает мутировать и, думаю, что такое (появление нового штамма коронавируса - ИФ) может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движется, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", - сказала Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, может ли в ближайшее время появиться новый штамм коронавируса.

Она отметила, что в случае такого развития вируса действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением COVID-19.

Если вирус будет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и большей опасности для человека, возвращение отмененных ограничений, по мнению специалиста, возможно.

Ранее Пшеничная сообщила "Интерфаксу", что в России отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.