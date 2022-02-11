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Дума может отправить просьбу КПРФ о признании ЛНР и ДНР в МИД для консультаций

Дума может отправить просьбу КПРФ о признании ЛНР и ДНР в МИД для консультаций
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня предложений два: первое - рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно, второе - направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем - рассмотреть с учетом высказанных позиций", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

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Рассмотрение вопроса состоится на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля. Консультации с фракциями по документу уже завершились, отметил спикер, однако он не сообщил, какой позиции по документу придерживается фракция "Единой России", у которой в палате большинство.

Безусловно поддержали проект постановления, по словам Володина, только его авторы - фракция КПРФ и "Справедливая Россия". ЛДПР, написал спикер, "выступила более радикально", а "Новые люди" пока с позицией не определились.

"Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям", - отметил Володин, повторив озвученную партией позицию по ЛНР и ДНР, но не по конкретному вопросу о признании республик.

КПРФ ЛНР ДНР Вячеслав Володин

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