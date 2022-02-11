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В Казани вновь начали массово эвакуировать школы из-за сообщений с угрозами

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Казани вновь проверяют сообщения с угрозами, поступившими в ряд школ города, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале в пятницу.

"Новый день и новые сообщения с угрозами, поступившие в школы. Снова правоохранительные органы вынуждены проверять такие сообщения", - говорится в сообщении.

Администрации школ прекратили занятия и просят родителей забрать детей домой.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Отметим, что это уже не первая за неделю эвакуация в школах Казани.

Казань

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