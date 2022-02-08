Школы Хабаровска получили угрозы о "минировании" в четвертый раз с начала 2022 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Школы Хабаровска прервали учебный процесс из-за сообщений о "минировании" в четвертый раз с начала 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.

"В 6:39 местного времени на электронную почту ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило анонимное сообщение о минировании школ в Хабаровске. Экстренные службы оповещены незамедлительно, проводятся проверки зданий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что учебный процесс был прерван в 70 школах. К 9 часам утра занятия возобновились в восьми из них. Остальных родителей и учеников оповестили, что уроки возобновятся, когда спецслужбы закончат проверки.

Это уже четвертая эвакуация всех городских школ с начала года. До этого анонимные сообщения с угрозами были получены 18 и 26 января, а также 2 февраля. Письма приходили на почту администрации города. Все угрозы были ложными.