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В Чувашии передумали переводить непривитых студентов на удаленку

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Чувашии отменили решение о переводе с 17 февраля на дистант студентов, которые полностью не привиты от коронавируса.

Главный санитарный врач региона Надежда Луговская изменила собственное постановление от 8 февраля, которое предусматривало введение этого ограничения. Новое постановление - от 10 февраля - опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В нем также отменяется и введенный ранее запрет на прием в профессиональные образовательные организации, вузы лиц старше 18 лет, не имеющих сертификата о вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Чувашия Роспотребнадзор Надежда Луговская коронавирус

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