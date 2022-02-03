Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Все школы Пензенской области, включая первые и одиннадцатые классы, уйдут на дополнительные каникулы с 17 по 14 февраля из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

Там объяснили, что на данный момент по COVID-19 на карантин закрыты 1159 классов в регионе, по гриппу и ОРВИ - еще тысяча. В школу не ходят в общей сложности 25 тысяч учеников. Болеют больше 900 учителей. Каникулы решили объявить, чтобы разорвать цепочки заражения и не допустить всеобщего перевода на дистант. Нагнать отставание в программе школам предложат за счет уплотнения занятий, либо даже в дни весенних каникул.

Оперштаб Омской области по борьбе с коронавирусом решил перевести отдельные классы и студентов колледжей на дистант с 7 февраля на две недели. Речь идет о классах с первого по восьмой и десятых, то есть, кроме выпускных, и о студентах, которым не нужно проходить промежуточную аттестацию. Вузам рекомендовали оставить в очном формате только практические занятия. Детские садики будут закрывать, если в них будет заболевать больше 20% детей и персонала.

Это решение чиновники объяснили крайне напряженной эпидемиологической ситуацией.

В Кабардино-Балкарии внеплановые каникулы для школ продлили до 13 февраля включительно, сообщили "Интерфаксу" в Минпросвещения региона. Учиться очно продолжат только девятые и одиннадцатые классы. Каникулы для невыпускных классов начались с 26 января.

По данным оперштаба КБР, на 3 февраля число заразившихся COVID-19 в регионе достигло суточного максимума с начала пандемии.

В Псковской области на дистант до 13 февраля перейдут школы в Великих Луках. Губернатор региона Михаил Ведерников объяснил, что это сделают, "чтобы избежать массового объявления карантина". Колледжи и вузы продолжат работать очно, кроме колледжа Псковского государственного университета, а на удаленку также переведут курсы дополнительного образования. До 13 февраля не будут работать льготные проездные.

Ранее сообщалось, что в Пскове и Псковском районе дистанционное обучение для школьников ввели с 27 января по 4 февраля.

Мэрия Владивостока решила перевести на дистант учеников с пятого по восьмой классы всех школ с 7 по 20 февраля. Это сделано в попытке снизить распространение COVID-19 среди детей. Первые классы в этот период будут на каникулах, остальные продолжат учиться очно.