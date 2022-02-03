Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Все школы Пензенской области, включая первые и одиннадцатые классы, уйдут на дополнительные каникулы с 17 по 14 февраля из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

Там объяснили, что на данный момент по COVID-19 на карантин закрыты 1159 классов в регионе, по гриппу и ОРВИ - еще тысяча. В школу не ходят в общей сложности 25 тысяч учеников. Болеют больше 900 учителей. Каникулы решили объявить, чтобы разорвать цепочки заражения и не допустить всеобщего перевода на дистант. Нагнать отставание в программе школам предложат за счет уплотнения занятий, либо даже в дни весенних каникул.

Оперштаб Омской области по борьбе с коронавирусом решил перевести отдельные классы и студентов колледжей на дистант с 7 февраля на две недели. Речь идет о классах с первого по восьмой и десятых, то есть, кроме выпускных, и о студентах, которым не нужно проходить промежуточную аттестацию. Вузам рекомендовали оставить в очном формате только практические занятия. Детские садики будут закрывать, если в них будет заболевать больше 20% детей и персонала.

Это решение чиновники объяснили крайне напряженной эпидемиологической ситуацией.

В Кабардино-Балкарии внеплановые каникулы для школ продлили до 13 февраля включительно, сообщили "Интерфаксу" в Минпросвещения региона. Учиться очно продолжат только девятые и одиннадцатые классы. Каникулы для невыпускных классов начались с 26 января.

По данным оперштаба КБР, на 3 февраля число заразившихся COVID-19 в регионе достигло суточного максимума с начала пандемии.

В Псковской области на дистант до 13 февраля перейдут школы в Великих Луках. Губернатор региона Михаил Ведерников объяснил, что это сделают, "чтобы избежать массового объявления карантина". Колледжи и вузы продолжат работать очно, кроме колледжа Псковского государственного университета, а на удаленку также переведут курсы дополнительного образования. До 13 февраля не будут работать льготные проездные.

Ранее сообщалось, что в Пскове и Псковском районе дистанционное обучение для школьников ввели с 27 января по 4 февраля.

Мэрия Владивостока решила перевести на дистант учеников с пятого по восьмой классы всех школ с 7 по 20 февраля. Это сделано в попытке снизить распространение COVID-19 среди детей. Первые классы в этот период будут на каникулах, остальные продолжат учиться очно.

Хроника коронавируса. Январь.

21
В Канаде прошла акция протеста дальнобойщиков "Конвой свободы". принудительной вакцинации и ограничительных мер в период пандемии COVID-19.28 января. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России.26 января. В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.24 января. В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона.21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Канаде прошла акция протеста дальнобойщиков "Конвой свободы". принудительной вакцинации и ограничительных мер в период пандемии COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Пензенская область Омская область Владивосток Великие Луки Кабардино-Балкария коронавирус

Новости по теме

Новости

В России прекратят вещание телерадиокомпании "Дойче Велле"

Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"

Верховный суд 28 февраля проверит законность ликвидации "Мемориала"
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

Центр ФСБ счел опасным использовать иностранные техсредства для киберзащиты РФ

В погоне за кадрами: как Россия готовит специалистов для IT-отрасли

В погоне за кадрами: как Россия готовит специалистов для IT-отрасли
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });