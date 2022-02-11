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Матвиенко предложила включить в систему ОМС психиатрическую помощь переболевшим COVID

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить в систему обязательного медицинского страхования психиатрическую реабилитацию переболевших коронавирусом.

"Психиатрическая реабилитация должна быть включена (в систему ОМС) так же, как иные виды постковидной реабилитации", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании Совета Федерации.

Она дала поручение комитету Совета Федерации по социальной политике вместе с Минздравом РФ и центром психиатрии и наркологии имени Сербского рассмотреть вопрос о включении такой помощи в ОМС.

"А почему нет? Это психическое здоровье людей, может быть, даже более важно, чем физическое и все остальное. Не менее важно, так скажем", - сказала Матвиенко.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Валентина Матвиенко Совфед Коронавирус

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