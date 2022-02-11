"Омикроном" заразились 20 российских сенаторов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Совете Федерации сейчас болеют COVID-19 двадцать сенаторов, они заразились штаммом "омикрон", сообщила на пленарном заседании спикер палаты Валентина Матвиенко.

В связи с этим она напомнила коллегам о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и сократить до минимума контакты в период подъема распространения "омикрона".

На этой неделе стало известно, что в Госдуме заразились коронавирусом лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Жириновскому потребовалась госпитализация: оказалось, что он находится в больнице со 2 февраля.