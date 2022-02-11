Чиновники проверят стройплощадку напротив Госдумы после обрушения лесов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор внепланово проверит стройку в Георгиевском переулке после обрушения строительных лесов, предупредила пресс-служба ведомства.

Проверка пройдет с 18 февраля по 4 марта. По ее результатам комитет пообещал принять меры административного воздействия в отношении виновных.

В ведомстве добавили, что сейчас на площадке работает инспектор, который должен установить причину обрушения.

11 февраля около полудня леса обрушились на припаркованные напротив Госдумы автомобили. Никто не пострадал, в момент обрушения работы на объекте не велись. Сообщалось, что леса рухнули из-за разрушения парапета сохраняемого фасада трехэтажного здания.