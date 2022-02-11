Производитель обрушившихся у Госдумы лесов заявил об их высокой прочности

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Строительные леса, которые в пятницу днем обрушились в Георгиевском переулке рядом со зданием Госдумы, обладали значительным запасом прочности, рассказал "Интерфаксу" руководитель проектов международной компании PERI, производителя строительных лесов, Олег Изотов.

"Это фасадные леса последнего поколения, самые технологичные, они сертифицированы по европейским нормам безопасности, которые более строгие, чем российские в плане безопасности, - заверил он. - Однако нагрузку рухнувшего с большой высоты парапета ни одни леса в мире не могут выдержать. Общий вес обрушившегося элемента более 3 т. Несмотря на такую серьезную нагрузку, обвалилась не вся конструкция лесов, а только ее часть. Строительные леса других производителей имели бы полное обрушение".

"Застройщик является нашим давним партнером и использует наши продукты на своих площадках. Это один из лидеров рынка в плане организации и культуры производства строительных работ, который очень внимательно относится ко всем технологическим процессам и уделяет колоссальное внимание вопросам безопасности", - продолжил он.

Работы на объекте вела компания ФОДД, рассказал "Интерфаксу" источник на рынке недвижимости.

Леса у реконструируемой усадьбы Маттейсена обрушились около полудня на припаркованные у стены машины. Никто не пострадал. В ближайшее время Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку объекта. Там проводится реконструкция с сохранением исторического фасада. Обрушение лесов стало следствием разрушения парапета фасада.