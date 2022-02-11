Предварительное слушание по делу Фургала назначено на 21 февраля

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Люберецкий городской суд на выезде в Мособлсуде 21 февраля проведет предварительное слушание по уголовному делу об убийствах в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Заседание назначено на 11:00, заявил собеседник агентства.

Как ожидается в ходе заседания суд, в частности, решит вопрос о мере пресечения для Фургала и других подсудимых на время процесса, а также определит дату начала отбора коллегии присяжных заседателей.

Предварительное слушание, согласно закону, проходит закрытом режиме.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Довгий, защищающий Фургала, сообщил "Интерфаксу", что дело будет рассматриваться в режиме выездного заседания в Мособлсуде в подмосковном Красногорске.

Защитник предположил, что это может быть связано с неприспособленностью здания Люберецкого суда "для такого большого дела".

Как сообщалось, дело Фургала и еще троих обвиняемых вместе с ним - Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея - было направлено в Люберецкий суд Верховным судом РФ по просьбе Генпрокуратуры.

Согласно позиции прокуратуры, в Хабаровске суд может оказаться под давлением Фургала, который, используя установленные за время политической деятельности связи, способен сформировать негативное отношение к суду и правоохранительным органам. Также представители Генпрокуратуры указывали на акции протеста, последовавшие за задержанием экс-губернатора.

В чем обвиняют хабаровского экс-губернатора

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске и доставлен в Москву. В настоящее время он содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

В 2021 году Фургал стал фигурантом уголовного дела о преступном сообществе и особо крупном мошенничестве.