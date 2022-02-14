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Генштаб заявил, что РФ не хватает кораблей на Дальнем Востоке для противодействия США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия способна эффективно противодействовать флоту США в Черном и Балтийском морях, но на Дальнем Востоке ей пока не хватает кораблей и авиации, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов.

"Если чисто по флоту взять, превосходство американцев по количеству кораблей и возможностям реагирования намного выше, чем у нас. Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации", - сказал Гаджимагомедов на круглом столе в Совфеде, отвечая на вопрос об инциденте с американской подлодкой, зашедшей в субботу в территориальные воды России.

Он добавил, что Россия готова нанести удар по нарушителям ее морской границы, но решение об этом принимаются на самом высоком уровне.

Американская подлодка

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения.

Инцидент произошел 12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", говорилось в сообщении министерства. В нем отмечалось, что экипаж подлодки был оповещен, что она находится в российских территориальных водах, ему передали требование немедленно всплыть, но оно было проигнорировано.

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"В соответствии с руководящими документами по защите госграницы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ", - отметили в Минобороны.

Со своей стороны, представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что американские подводные лодки не проводили операций в российских территориальных водах. "То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах, - неправда", - говорится в заявлении военного чиновника от 13 февраля. Он сказал: "Я не буду комментировать точное местоположение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах".

Генштаб РФ США Дальний Восток

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