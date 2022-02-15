МИД РФ объяснил отказ от встречи ОБСЕ по Украине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия отказалась от участия во встрече ОБСЕ по Украине, так как не ведет существенной военной деятельности, требующей предоставления информацию по Венскому документу 2011 года, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы могли бы оставить этот запрос без рассмотрения, поскольку в нем содержатся неприемлемые формулировки о статусе Крыма. В то же время, подтверждая приверженность открытости в военной области, сообщили, что никакой упомянутой в Главе III ВД-2011 "необычной" деятельности Россия у границ Украины не ведет, и, соответственно, нет никаких оснований для запуска механизма уменьшения опасности", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованный на сайте МИД РФ.

"Вместе с тем обратили внимание партнеров, что по другую сторону границы сосредоточена значительная группировка Вооруженных сил Украины, ведущая практически ежедневные обстрелы мирных жителей Донбасса. Подчеркнули, что украинский запрос - ни что иное, как попытка отвлечь внимание от указанной действительно "необычной" военной деятельности самой Украины", - отметила Захарова.

Он отметила, что, как и ожидалось, такой ответ не удовлетворил украинскую сторону, "которая предприняла следующий шаг, прикрываясь Главой III ВД-2011, - Киев запросил проведение 15 февраля двусторонних консультаций при посредничестве польского Действующего председательства ОБСЕ с привлечением заинтересованных государств с целью "снятия озабоченностей".

"Скажем откровенно, инициаторы могут пойти и дальше: злоупотребив положениями Венского документа, созвать совместное заседание двух директивных органов ОБСЕ - Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета (ПС) - "для оценки ситуации и выработки мер для стабилизации ситуации и прекращения деятельности, которая вызвала озабоченность", - отметила Захарова.

"14 февраля мы направили официальный ответ, где повторили, что Российская Федерация не ведет какой-либо существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-2011. В этой связи не видим оснований для применения положений его Главы III и не будем принимать участие в консультациях и возможной встрече ФСОБ и ПС ОБСЕ", - подчеркнула высокопоставленный российский дипломат.

По ее словам, российская сторона предупредила партнеров, что "выступает против принятия каких-либо решений на сей счет в ходе этих мероприятий".

"Одновременно мы вновь обратили внимание на многочисленные нарушения ВД-2011 самой Украиной, о чем уже неоднократно заявляли на ФСОБ. Если наши партнеры в рамках ОБСЕ действительно настроены заниматься уменьшением военной опасности, то им стоило бы обратить внимание на действия Украины и ее покровителей, которые такую опасность и создают", - сказала Захарова.