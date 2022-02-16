МИД РФ предупредил о фатальных последствиях "любого выстрела" в Донбассе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Любое резкое движение на линии соприкосновения на Украине может привести к фатальным последствиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нагнетаемая Западом истерика оказала сильное психологическое давление на население Украины, но это им с этим разбираться", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Нас интересует другое: то, что эта страна с горячей фазой внутреннего противостояния, и поэтому состояние людей, в том числе их моральное состояние, имеет значение, потому что любое резкое движение, в том числе на линии соприкосновения, любой выстрел, любая провокация в конце концов может привести к каким-то фатальным последствием", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что жителей Украины надо успокаивать, настраивать на мир, а не нагнетать истерию, чем занимается Запад.