Суд изъял имущество на 175 млн руб. по иску прокуратуры к семье экс-сотрудника ФСБ

Ранее Васильев проходил обвиняемым по одному делу с экс-подполковником Черкалиным

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему сотруднику ФСБ Андрею Васильеву и его семье об обращении в доход государства различного имущества, в том числе недвижимости, денежных средств и драгоценностей на общую сумму более чем в 1 млрд руб., следует из решения суда, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, в доход государства были изъяты 42 объекта недвижимости - квартира, жилой дом и земельные участки, - на сумму в 174 млн 992 тыс. 405 руб., принадлежащие Валерию Васильеву, отцу Андрея Васильева. Кроме отца и сына Васильевых, ответчиками по иску проходила бывшая жена Андрея Васильева, их несовершеннолетний сын, супруга Валерия Васильева, а также еще два человека. Как отмечается в решении суда, прокуратура просила обратить в доход государства имущество ответчиков, приобретенное ими, по версии надзора, на неподтвержденные доходы.

Общая стоимость выявленного в ходе прокурорской проверки имущества, которое приобрели Васильевы и экс-супруга Андрея Васильева в период с 1 января 2009 года по дату подачи иска, составила 1 млрд 159 млн 871 тыс. 943 руб., говорилось в заявлении прокуратуры. Речь идет о квартирах, земельных участках, нежилых помещениях, автомобиле Lexus LX450D, наручных часах Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin и пр., коллекционных и сувенирных медалях, монетах, а также различных денежных средствах: более $6,7 млн, более 32 тыс. евро и порядка 4,24 млн руб.

Как указывалось в иске, Андрей Васильев, работавший в ФСБ России с 2007 по 2014 год, в том числе на должности начальника направления 2 отдела Управления по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, приобретал большое количество не декларируемого дорогостоящего имущества, которое "для целей сокрытия факта его приобретения" регистрировалось на его отца, а впоследствии реализовалось в адрес иных лиц. Эти сведения были получены в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела, по которому Васильев проходил в качестве обвиняемого.

При этом общий доход Андрея Васильева с 2009 по 2014 год составил порядка 6 млн. руб., уточняла прокуратура.

Ответчики просили оставить исковые требования прокуратуры без удовлетворения. Так они указали суду на то, что доходы Васильевых, в том числе предпринимательская деятельность отца и сына, были достаточным для приобретения спорного, по мнению прокуратуры, имущества.

В итоге суд частично согласился с ответчиками и решил удовлетворить требования надзора лишь в отношении недвижимого имущества, приобретенного с даты вступления в силу федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03 декабря 2012 года по дату увольнения Андрея Васильева из ФСБ России в марте 2014 года. Требования прокуратуры в отношении остального имущества суд решил отклонить с учетом, что оно было приобретено в период, когда расходы Васильева как госслужащего уже не подлежали контролю. Вынесенное 24 декабря 2021 года решение, по данным суда, было обжаловано и до настоящего времени в законную силу не вступило.

Васильев ранее обвинялся в особо крупном мошенничестве, однако в конце декабря 2021 в ходе рассмотрения уголовного по существу в Московском гарнизонном военном суде его преследование было прекращено за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Васильев был задержан весной 2019 году вместе с двумя бывшими сослуживцами - Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.

Черкалин в 2021 году был приговорен к семи годам колонии строгого режима с лишением наград и звания подполковник запаса за то же мошенничество, от ответственности за которое был освобожден Васильев, а также за особо крупное взяточничество. В 2019 году в доход государства по иску Генпрокуратуры судом были обращены различные активы Черкалина и его близких, в том числе наличные денежные средства более чем на 6 млрд руб.

Уголовное дело в отношении Фролова в настоящее время находится на рассмотрении суда.