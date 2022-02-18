Наркоманам и алкоголикам порекомендовали привиться от COVID-19

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Гражданам, у которых есть проблемы с употреблением алкоголя и наркотиков, рекомендуется привиться от коронавируса из-за риска тяжелого течения болезни, сообщила доктор медицинских наук, директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

"Вакцинация очень рекомендуется нашим пациентам, потому что за два года пандемии получено много информации о том, что коронавирус у пациентов с наркологическими расстройствами протекает более тяжело. Никаких противопоказаний (к вакцинации - ИФ) нет", - сказала Клименко на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, у граждан, у которых есть проблемы с употреблением никотина, алкоголя и наркотиков, вероятность более тяжелого течения коронавируса и необходимость помещения в реанимацию повышается. Также увеличивается вероятность летальных исходов при коронавирусе у таких пациентов.

"Вакцинация для таких граждан чрезвычайна показана и обязательна", - заявила она.

Кроме того, Клименко сообщила, что в период пандемии COVID-19 граждане увеличивают потребление психоактивных веществ, однако, согласно статистическим показателям, наблюдается тенденция снижения зарегистрированной наркологической заболеваемости.

По ее словам, такое снижение связано с тем, что в результате коронавирусных ограничений пациенты стали реже обращаться за наркологической помощью. Также многие наркологические организации были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Директор центра сообщила, что, по официальной статистике, в настоящее время под диспансерным наблюдением находится порядка 200 тыс. лиц, у которых есть проблемы с употреблением наркотиков. Из них примерно 5 тыс. - это подростки от 15 до 17 лет. Причем, по ее словам, латентность проблемы среди подростков выше, чем среди взрослых.