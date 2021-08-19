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Минздрав настоятельно рекомендовал людям с ВИЧ привиться от COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ВИЧ-инфицированным пациентам настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию от коронавируса, временно отложить ее стоит лишь при начале антиретровирусной терапии. Об этом заявил в четверг главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

"Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19 вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки. Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ", - приводит слова Мазуса пресс-служба Минздрава.

Специалист подчеркнул, что подобной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения и специалисты Национальной вирусологической ассоциации.

"Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновленных Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации", - отметил Мазус.

По словам медика, региональные СПИД-центры и ассоциации НКО уже начали работу по "мотивации и привлечению" ВИЧ-инфицированных граждан к вакцинации от COVID-19.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на Общественное движение "Пациентский контроль", что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19. Также, пишет издание, есть случаи, когда терапевты в поликлиниках предлагали пациентам прервать пожизненную терапию, чтобы сделать прививку, или даже "прийти, когда лечение от ВИЧ закончится".

После этого заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский подчеркнул, что наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием к вакцинации, единственной проблемой в данном случае может стать менее выраженный иммунный ответ, чем у ВИЧ-отрицательных людей.

В начале июля фонд "СПИД-центр" сообщил, что обратился к главе Минздрава в связи со случаями отказа в вакцинации от коронавируса гражданам с подтвержденным ВИЧ. В ответ на это в Минздраве заявили, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19, наоборот, ВИЧ-положительные граждане являются особенно уязвимой категорией, которую надо защитить прививкой.

Хроника коронавируса. Август.

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Минздрав РФ коронавирус

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