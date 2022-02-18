Суд в Калининграде отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд не стал рассматривать иск 55 граждан к правительству региона о правомерности введения режима QR-кодов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Решение суда оставить иск без рассмотрения принято на том основании, что в настоящее время в производстве суда уже находилось административное дело по аналогичному иску адвоката Юрия Шитикова", - сказали в пресс-службе.

Дело по иску Шитикова ранее было рассмотрено областным судом. Ему было отказано в удовлетворении административного иска. "Но решение еще не вступило в законную силу", - пояснили в пресс-службе.

Коллективный иск был направлен в суд в середине января.

По словам адвоката заявителей Максима Булки, коллективный иск подан от группы единомышленников, которые самостоятельно объединились через социальные сети, личные связи и знакомства. "Социальный срез группы разнообразен. Там есть представители всех возрастных и социальных групп населения, политических партий и даже целые семьи", - отмечал адвокат.

Истцы просили суд признать незаконными отдельные пункты постановления регионального правительства № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности". В них говорится, что граждане должны предъявлять при посещении ряда общественных мест QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или актуальный ПЦР-тест. В иске отмечается, что эти требования противоречат нормам федерального законодательства и Конституции РФ.

В Калининградской области режим пропуска граждан в определенные общественные места по QR-коду был введен 16 октября 2020 года. К настоящему моменту его действие сохранено только для учреждений культуры.