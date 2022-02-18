СКР расследует обстрелы Донбасса украинскими военными

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело по факту обстрелов украинскими военными населенных пунктов Донбасса в результате которых была ранена жительница Старомихайловки и повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Дело возбуждено по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 1 ст. 356 УК).

Следствие устанавливает должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса и продолжает фиксировать доказательства их преступлений.

По сведениям СК, 17 февраля в результате обстрела Старомихайловки "осколочные ранения от взрыва гранаты получила не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница", в Николаевке, Донецком и Петровском районе Донецка из-за обстрелов были повреждены не менее 12 жилых домов, газопровод и линия электропередач, а мирные жители прятались в подвалах.

"Обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", - считают в СК.

Ранее в пятницу глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил "Интерфаксу", что 169 снарядов и мин и 122 гранаты было выпущено с начала суток по территории самопровозглашенной республики.

В штабе операции объединенных сил Украины также с 17 февраля отмечали усиление обстрелов со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Мюнхене, что обстрелы последних 48 часов - это часть уже запущенного сценария Москвы по созданию ложных провокаций, цель которых - добиться ответных шагов украинской стороны.

Руководство ДНР и ЛНР в пятницу объявило об эвакуации мирного населения в Россию.