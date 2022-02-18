Опубликованы поправки о едином тарифе в фонды пенсионного, социального и медстрахования

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минтруда предложило с 2023 года ввести единый социальный тариф, который позволит работодателям уплачивать взносы на пенсионное, социальное и медицинское обязательное страхование единым платежом.

Соответствующие законопроекты опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщила пресс-служба министерства.

"Поправками предусмотрено установить единый круг застрахованных лиц, а также ввести единый тариф взносов на обязательное социальное страхование (пенсионное, медицинское, социальное), который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом", - говорится в сообщении.

28 января Минтруда уже сообщило о разработке этих инициатив, а также о планах объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд России с 2023 года. Сейчас работодатели выплачивают взносы отдельно в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

"Предлагается сделать базу для социального страхования такой же, как и для пенсионного страхования. Увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше. Это порядка 9% сотрудников. При этом предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год. Вместе с тем это решение даст возможность в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования", - добавили в пятницу в Минтруда.

Благодаря таким изменениям к 2025 году министерство ожидает роста ряда социальных выплат: максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет должна увеличиться до 143,5 тысячи рублей (по действующей модели - 94,7 тысячи рублей), при стаже от 5 до 8 лет - до 114,8 тысячи рублей (по действующей модели - 75,7 тысячи рублей), при стаже до 5 лет - до 86,1 тысячи рублей (при действующей модели - 56,8 тысячи рублей). Также планируется, что максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели - 435,9 тысячи рублей), а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком - 57,4 тысячи рублей (при действующей модели - 37,9 тысячи рублей).

"Единый тариф составит 30% в пределах базы (это 22% на пенсионное страхование, 5,1% на ОМС и 2,9% на обязательное социальное страхование) и 15,1% на суммы сверх базы (10% из которых - на пенсионное страхование и 5,1% - на ОМС). Таким образом, действующие тарифы не меняются", - подчеркнули в Минтрудп.

В то же время объединение круга застрахованных позволит воспользоваться социальным страхованием людям, работающим по гражданско-правовым договорам, то есть более чем 4 млн гражданам - сейчас же они могут пользоваться только медицинским и пенсионным страхованием, отмечается в сообщении.

При этом льготы по страховым взносам сохранятся, но действующие 12 льготных режимов будут объединены в три группы: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% (резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО, благотворительные организации, Сколково, ИТ-организации, организации-мультипликаторы) и 0% (члены экипажей судов).

Инициативы предусматривают введение единого страхового тарифа с 1 января 2023 года, добавили в пресс-службе министерства.