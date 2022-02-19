Возбуждено дело об обстреле территории в Ростовской области со стороны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, после обстрела украинскими военными приграничной территории в Ростовской области, сообщает в субботу сайт ведомства.

По данным следствия, 19 февраля в период с 5:00 до 6:00 "неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области".

Жертв среди мирных жителей нет. После разминирования территории следственная группа приступила к осмотру места происшествия.

Утром в субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Ростовской области в километре от границы разорвался снаряд. СКР объявил о начале расследования.

Позднее источник заявил о еще одном разорвавшемся снаряде, найденном в Тарасовском районе вблизи станицы Митякинской.