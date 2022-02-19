Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины.   Россия Россия НорвегияПодробнееФигурное катание14:00Микст. Произвольная программа, финал  Китай Россия РоссияПодробнееХоккей с шайбой16:10Мужчины. Матч за 3-е место Словакия - Швеция 4:0Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 421 718 022+2 023 099

Косачев увидел в словах Зеленского возможную перспективу выхода Украины из ДНЯО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму, открывает перспективы выхода Киева из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Ничего нового. Кроме перспективы выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, если читать заявление Зеленского по сути. До этого столь смелым демаршем отличилась только Северная Корея, если не ошибаюсь", - сказал Косачев "Интерфаксу" в субботу, комментируя слова президента Украины.

По его мнению, "нынешним киевским властям не впервой ставить под сомнение свои обязательства".

"Это было сделано и с Минскими соглашениями, и с Европейской конвенцией о правах национальных меньшинств, и, самое главное, с декларацией собственной независимости 1990 года, где провозглашался нейтралитет украинского государства", - сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для страны, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз", - сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что уже поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе созвать консультации.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - подытожил президент.

Константин Косачев Владимир Зеленский Украина Будапештский меморандум

Новости по теме

Новости

Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

Пятьсот эвакуируемых из Донбасса направлены в Воронеж

Что произошло за день: суббота, 19 февраля

Навальный подал очередной иск к администрации колонии в Покрове

В погрануправлении подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

В погрануправлении подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

В Волгоградской и Воронежской областях ввели режим повышенной готовности

Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение

Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение

Губернатор Ростовской области заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Губернатор Ростовской области заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Второй разорвавшийся снаряд обнаружили у границы в Ростовской области

СКР возбудил дело о покушении на главу управления милиции ДНР

СКР возбудил дело о покушении на главу управления милиции ДНР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });