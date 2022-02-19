Косачев увидел в словах Зеленского возможную перспективу выхода Украины из ДНЯО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму, открывает перспективы выхода Киева из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Ничего нового. Кроме перспективы выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, если читать заявление Зеленского по сути. До этого столь смелым демаршем отличилась только Северная Корея, если не ошибаюсь", - сказал Косачев "Интерфаксу" в субботу, комментируя слова президента Украины.

По его мнению, "нынешним киевским властям не впервой ставить под сомнение свои обязательства".

"Это было сделано и с Минскими соглашениями, и с Европейской конвенцией о правах национальных меньшинств, и, самое главное, с декларацией собственной независимости 1990 года, где провозглашался нейтралитет украинского государства", - сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для страны, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз", - сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что уже поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе созвать консультации.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - подытожил президент.