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В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID

В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Коллективный иммунитет против COVID-19 в Петербурге составляет 100%, сообщил во вторник первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашборд (информационная панель, на которой собраны данные - ИФ) министерства здравоохранения, мы достигли 100%. (...) Учитываются люди переболевшие и люди , которые привиты", - сказал чиновник в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург".

Сарана сообщил, что в Петербурге привиты более 3 млн 147 тыс. человек. Из них более 2 400 - дети.

При этом, согласно данным на понедельник из ежедневной эпидемиологической справки, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора, полный курс вакцинации в Петербурге прошли только 2 952 591 человек.

Согласно данным на 11 февраля с сайта федерального правительства "Стопкоронавирус.рф", полностью вакцинированы 3 359 754 человека. Ранее в комитете по здравоохранению города разногласие в федеральных и городских данных по вакцинации "Интерфаксу" объяснили тем, что федеральная статистика учитывает сотрудников силовых структур.

По информации того же сайта "Стопкоронавирус.рф", первый компонент вакцины получили 3 507 657 человек.

По нормативу министерства здравоохранения РФ, в Санкт-Петербурге должны быть привито 3,5 млн человек, что составляет 65% населения.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Андрей Сарана Коронавирус Петербург

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