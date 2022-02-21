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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
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Хабаровский губернатор рассказал об улучшении состояния Жириновского

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Состояние здоровья лидера либерал-демократов Владимира Жириновского, который проходит лечение от коронавируса, стабилизируется, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в понедельник.

"Здоровье слава богу, Владимир Вольфович идет на поправку. С момента положительного теста я с ним всегда был на связи. Но, как вы знаете, не афишировали по решению семьи, то, что он заразился", - сказал Дегтярев во время прямого эфира в социальных сетях в ответ на вопрос одного из подписчиков о состоянии здоровья Жириновского.

Глава Хабаровского края добавил, что Жириновский находится в больнице под наблюдением лучших врачей России и "уже дает указания по телефону фракции ЛДПР в Государственной думе".

Дегтярев является членом ЛДПР, с 2011 по 2020 год был депутатом Госдумы от партии. На пост губернатора Хабаровского края был выдвинут как кандидат от ЛДПР. О Жириновском написал две книги - "Пророк 2.0" и "Пророк в своем Отечестве".

Ранее пресс-служба Минздрава РФ информировала, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля в столичную ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон". По данным источника, политик попал в больницу с серьезным поражением легких. Состояние лидера ЛДПР оценивалось как стабильное.

Владимир Жириновский ЛДПР коронавирус Хабаровский край Михаил Дегтярев

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