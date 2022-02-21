В ФСБ рассказали, что на границе было столкновение с неизвестными на БМП

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области пограничники вместе с военными уничтожили группу неизвестных, которые на боевых машинах пехоты нарушили границу России с Украиной около 9 часов утра в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Неизвестные были остановлены, оказали сопротивление и были убиты.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что границу в районе населенного пункта Митякинская нарушили пять человек из состава диверсионно-разведывательной группы. Их обнаружили пограничники ФСБ. Они запросили поддержки у ЮВО. По данным военных, в ходе боестолкновения на территорию России с Украины вошли две боевые машины пехоты ВС Украины, чтобы забрать диверсантов. Российские военные уничтожили обе БМП из противотанкового оружия, заявили в ЮВО.

С российской стороны никто не пострадал.