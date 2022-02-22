Руденко стал представителем Кремля при рассмотрении парламентом РФ договора о дружбе с ЛНР/ДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Андрея Руденко официальным представителем главы государства при рассмотрении обеими палатами парламента вопрос о ратификации договора о дружбе между РФ и республиками Донбасса.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Руденко Андрея Юрьевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, подписанного в г. Москве 21 февраля 2022 г", - говорится в распоряжении главы государства.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.