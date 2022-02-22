Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 146+1 432 167

Минобороны РФ заявило о намерении взять под защиту жителей ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, к великому сожалению, очень сложная, она имеет тенденцию к обострению. Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств, многие из них, сотни тысяч, являются гражданами РФ", - сказал Панков во вторник на заседании Совета Федерации.

Замминистра обороны РФ также заявил, что Украина сосредоточила на границах с ДНР и ЛНР 60-тысячную группировку с тяжелой техникой.

"Переговоры зашли в тупик. Украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня", - сказал Панков.

"Обстрелы нарастают день ото дня, они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день. Из них 316 из тяжелых видов вооружения, прямо запрещенных Минскими соглашениями", - добавил он.

Панков также отметил активную работу террористических и диверсионных групп.

"Количество беженцев, женщин и детей, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 865 детей", - отметил замминистра обороны.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

Минобороны РФ ДНР ЛНР Николай Панков

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 22 февраля

Путин заявил, что территория ЛНР и ДНР проходит по границе областей Украины

Посольство РФ в Лондоне заявило о нелегитимности санкций Великобритании

Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе между РФ и ЛДНР

В Совет Федерации поступило обращение президента об использовании ВС РФ за рубежом

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID

Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в нападении на композитора Колкера

Электроника под санкциями: справятся ли российские компании в случае западных ограничений в сфере IT

Электроника под санкциями: справятся ли российские компании в случае западных ограничений в сфере IT

Представитель ЕС призвал РФ отказаться от решения о признании ЛНР и ДНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });