Минобороны РФ заявило о намерении взять под защиту жителей ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, к великому сожалению, очень сложная, она имеет тенденцию к обострению. Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств, многие из них, сотни тысяч, являются гражданами РФ", - сказал Панков во вторник на заседании Совета Федерации.

Замминистра обороны РФ также заявил, что Украина сосредоточила на границах с ДНР и ЛНР 60-тысячную группировку с тяжелой техникой.

"Переговоры зашли в тупик. Украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня", - сказал Панков.

"Обстрелы нарастают день ото дня, они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день. Из них 316 из тяжелых видов вооружения, прямо запрещенных Минскими соглашениями", - добавил он.

Панков также отметил активную работу террористических и диверсионных групп.

"Количество беженцев, женщин и детей, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 865 детей", - отметил замминистра обороны.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.