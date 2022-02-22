Иностранцы смогут оформить COVID-сертификаты по антителам на Госуслугах

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные граждане могут оформить COVID-сертификаты на портале "Госуслуг" по антителам, анализ нужно сдать в лаборатории в России, следует из постановления главного государственного санитарного врача России, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, иностранные граждане могут получить сертификат "при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований", проведенных в РФ и переданных через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В постановлении уточняется, что для оформления справки иностранный гражданин должен сдать тест на антитела IgG (S-белок) в организации, подключенной к системе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Для получения сертификата нужно указать фамилию, имя, отчество, пол, номер документа, удостоверяющего личность иностранца, или свидетельство о рождении; дату рождения, а также адрес электронной почты.

Для формирования справки иностранный гражданин на специальной странице также должны ввести свои данные, а также номер заказа проведенного лабораторного исследования. После справка будет сформирована автоматически на русском и английском языке с возможностью ее направления на электронную почту иностранного гражданина либо ее выгрузки в формате PDF.

В середине января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего коронавирусом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года.

Граждане России могут оформить сертификат по справке о наличии антител с 21 февраля.