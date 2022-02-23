Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Компания Пригожина заявила, что возможное попадание под санкции ЕС не затронет его бизнес

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Возможное внесение бизнесмена Евгения Пригожина в санкционные списки Евросоюза не затронут его бизнес, так как зарубежных активов у него нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Пригожина "Конкорд".

"Ввиду того, что активы за рубежом у Евгения Викторовича отсутствуют, санкции никак не сказываются на бизнесе, однако есть тревожные сигналы по различным инвестиционным проектам на внутреннем рынке. Но это отдельная история", - сказали в среду в пресс-службе.

В компании добавили, что никаких официальных уведомлений о внесении в санкционные списки Пригожин не получал, так же как и в другие разы, когда против него вводились санкции.

В РоссииВ компании Пригожина не исключили его попадание в список санкций ЕС по ДонбассуЧитать подробнее

"Так же (не получают уведомлений - ИФ), насколько ему известно, как и компании, которые по непонятной причине представители Евросоюза и США связывают с ним (более 20). Мы получаем информацию из открытых источников", - подчеркнули в "Конкорде".

Ранее компания сообщала, что Пригожин, его жена и мать, по некоторым данным, будут внесены в санкционный список.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкции Евросоюза в связи с признание РФ независимости ДНР и ЛНР попадут несколько российских банков, 351 депутат Государственной Думы и 27 физических и юридических лиц.

Евгений Пригожин Конкорд ЕС

Новости по теме

Новости

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Крым подготовил иск к Украине на 150 млрд руб. по водной блокаде полуострова

В РФ для беженцев из Донбасса подготовили 656 пунктов временного размещения

В компании Пригожина не исключили его попадание в список санкций ЕС по Донбассу

Границу России пересекли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Границу России пересекли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Армения не будет признавать ДНР и ЛНР

Более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионов

Более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });