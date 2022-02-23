Компания Пригожина заявила, что возможное попадание под санкции ЕС не затронет его бизнес

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Возможное внесение бизнесмена Евгения Пригожина в санкционные списки Евросоюза не затронут его бизнес, так как зарубежных активов у него нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Пригожина "Конкорд".

"Ввиду того, что активы за рубежом у Евгения Викторовича отсутствуют, санкции никак не сказываются на бизнесе, однако есть тревожные сигналы по различным инвестиционным проектам на внутреннем рынке. Но это отдельная история", - сказали в среду в пресс-службе.

В компании добавили, что никаких официальных уведомлений о внесении в санкционные списки Пригожин не получал, так же как и в другие разы, когда против него вводились санкции.

"Так же (не получают уведомлений - ИФ), насколько ему известно, как и компании, которые по непонятной причине представители Евросоюза и США связывают с ним (более 20). Мы получаем информацию из открытых источников", - подчеркнули в "Конкорде".

Ранее компания сообщала, что Пригожин, его жена и мать, по некоторым данным, будут внесены в санкционный список.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкции Евросоюза в связи с признание РФ независимости ДНР и ЛНР попадут несколько российских банков, 351 депутат Государственной Думы и 27 физических и юридических лиц.