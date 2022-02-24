Аксенов заявил о возможности подачи воды в Крым уже в пятницу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Один день нужен для подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрывала для региона в 2014 году, а Россия разблокировала в четверг, требуется принять технические меры, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Все узлы, которые обеспечивают подачу воды в республике Крым, контролируются Вооруженными силами Российской Федерации. Я нахожусь на связи с замминистра обороны Дмитрием Булгаковым. Завтра утром наши инженеры еще раз пройдут и посмотрят готовность заслонов, систем подачи воды, нужна ручная регулировка, чтобы напор на старте был не слишком сильным, чтобы нас не размыло", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" в четверг вечером.

"Завтра с утра все решения технические будут приняты. Сделаем это, возможно, в течение одного дня. Воду в канал принять мы можем, технически мы готовы, насосные станции, наши все службы находятся в режиме повышенной готовности. Завтра все решения должны быть приняты после осмотра - там не дамба была, а баррикада составлена чуть выше Красноперекопска (север Крыма - ИФ). И на самом Каховском гидроузле (Херсонская область - ИФ) должны быть приняты технические меры", - сказал глава Крыма.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что обеспечен выход российских войск к городу Херсон.

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", - сказал Конашенков на брифинге.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды в Крым.

Аксенов в четверг поручил госкомитету по водному хозяйству и мелиорации готовить к приему воды Северо-Крымский канал. Глава республики сообщил, что канал сейчас "рассохшийся", в первое время возможны водопотери в объеме 30-40%.