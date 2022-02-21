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Кадыров высоко оценил обращение Путина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и назвал его единственным выходом из политического тупика, "куда загнала всех Украина и ее покровители", и торжеством справедливости.

своей речи Владимир Владимирович, как всегда, аргументировал свою позицию неопровержимыми доказательствами, историческими фактами, твердым мнением, - отметил Кадыров. - Вне сомнения, его решение - это взвешенный, стратегический шаг, который призван совершить самое главное - спасти человеческие жизни".

Он отметил, что в Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, и напомнил, что "Россия своих никогда не бросала".

Решение Москвы, по его оценке, даст народам ДНР и ЛНР возможность "отстаивать свои права на международной арене, бороться за мир и порядок на своей земле".

"Донецк и Луганск, примите искренние поздравления! Мы были, остаемся и будем с вами в любой ситуации", - пообещал Кадыров в своем телеграм-канале.

Чечня Рамзан Кадыров Владимир Путин Украина ДНР ЛНР

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