РВСН и другие силы сдерживания начали дежурство в усиленном составе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиацией заступили на боевое дежурство усиленным составом, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Есть", - сказал в ответ Шойгу.

Президент заявил, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России и в экономической сфере. "Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают", - сказал Путин.

РВСН

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Северный флот

Межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Тихоокеанский флот

Оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.

Дальняя авиация

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады. В её состав входят модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Как сообщалось, 19 февраля Вооруженные силы России провели плановое учение Сил стратегического сдерживания с пусками ракет.

Согласно информации, ранее опубликованной на сайте Минобороны РФ, Стратегические силы сдерживания включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).

По данным сайта Минобороны РФ, основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.

По информации министерства, в состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Основу СОС составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.