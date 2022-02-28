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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Минобороны РФ сообщило о поражении 1146 объектов инфраструктуры ВСУ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы с начала военной спецоперации на Украине поразили 1146 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщил в понедельник вечером официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в частности, уничтожен "31 пункт управления и узел связи украинской армии, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций".

"Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

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Кроме того, российская авиация поразила шесть колонн украинской бронетехники.

По словам Конашенкова, за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военнослужащих. Ранее в ведомстве заявляли, что все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям.

Силы ЛНР и ДНР

Группировка войск Луганской народной республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперед еще на 3 км, сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, "подразделения вооружённых сил Донецкой народной республики продвинулись за сутки на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное".

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина

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