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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Импорт в Россию цветов через границу на северо-западе снизился на 13%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Импорт срезанных цветов в РФ через границу на северо-западе накануне празднования 8 марта сократился на 13%, сообщила в понедельник замначальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Смурова.

Речь идет о ввозе цветов через границы, находящиеся в зоне ответственности территориального управления Россельхознадзора.

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"Всего (с начала года - ИФ) ввезено 282 млн штук срезанных цветов. (. . .) Важно отметить, что в связи с геополитической ситуацией пункты пропуска закрыты на границе РФ и Финляндии, а международный автомобильный пункт пропуска "Ивангород" находится на реконструкции. Большая часть цветочной продукции теперь ввозится через пункты пропуска в Псковской области, а часть, вероятно, поехала через Белоруссию", - сказала Смурова.

Среди поставляемых срезанных цветов - розы, хризантемы, тюльпаны и другие. Основной объем цветочной продукции импортируется в РФ из Латвии и Литвы. При этом выращиваются цветы в более чем 40 странах мира: Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле и других.

Россельхознадзор
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