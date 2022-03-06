В Белгороде поврежден дом после инцидента в небе над городом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Громкий хлопок и вспышка в небе над Белгородом стали причиной беспокойства горожан в субботу вечером, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Сегодня около 19:30 в службу 112 поступили сообщения от горожан, что в районе улицы Везельской в Белгороде они видели вспышку и слышали громкий хлопок. На месте происшествия продолжают работать спецслужбы, ведутся следственные мероприятия, причины устанавливаются", - заявил градоначальник Антон Иванов в официальном телеграм-канале мэрии.

По его словам, пострадавших нет, безопасности горожан ничего не угрожает.

"В одном из домов на улице Везельская есть незначительные повреждения пластиковой обшивки кровли, выбито стекло в деревянной раме", - говорится в сообщении мэрии.

Иванов заверил, что завтра повреждения устранят.

У границы с Украиной с начала российской военной операции в результате обстрелов были повреждены семь домов белгородцев. Никто не погиб. В СК сообщали, что были ранены двое взрослых и один ребенок. По факту обстрелов СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.