Из набсовета МКБ ушли Уильям Оуэнс и Томас Грассе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) покинули старший директор Greenberg Traurig Уильям Оуэнс и управляющий партнер Romoto GmbH Томас Грассе (делегирован в набсовет МКБ от Европейского банка реконструкции и развития, ЕБРР), следует из материалов российской кредитной организации.

Оуэнс возглавлял набсовет МКБ, с 27 февраля он выбыл из набсовета по личному заявлению. Грассе покинул набсовет с 1 марта 2022 года, говорится в материалах на сайте МКБ.

Набсовет МКБ возглавил советник ИК "Регион" (отвечает на этом посту за разработку основных направлений стратегии развития этой компании) Сергей Менжинский.

Основным акционером МКБ является концерн "Россиум". Он по данным на 9 марта 2022 года напрямую владел 55,9% голосующих акций банка. ИК "Регион" Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова владела 5,9% МКБ. Входящие в группу "Регион" НПФ "Эволюция" и "Будущее" владели 5,5% банка. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) принадлежало 3,3% голосов МКБ. Еще 1,38% через ряд своих фондов владела американская инвестиционная Vanguard Group.

Выход Грассе из набсовета МКБ не означает, что ЕБРР перестал быть акционером банка, пояснили "Интерфаксу" в МКБ.

США 24 февраля 2022 года ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В этот список тогда попал и МКБ.

Московский кредитный банк по итогам 2021 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".