Рогозин увязал сроки эксплуатации МКС со снятием санкций с предприятий "Роскосмоса"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" примет решение о сроках эксплуатации Международной космической станции (МКС) исходя из решения западных стран о возможном снятии санкций с предприятий госкорпорации, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца. Это позволит нам сформулировать нашу окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на Международной космической станции", - сообщил Рогозин в телеграме.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди которых самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

3 марта глава "Роскосмоса" сообщил, что еще три предприятия госкорпорации внесены в санкционный список США. Среди них АО Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", акционерное общество Салаватский химический завод, Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева.

Также 3 марта Рогозин сообщил, что Россия может расширить санкционный ответ в космической сфере в отношении стран Запада. Он отметил, что это будет сделано, если страны Запада продолжат поставлять оружие Украине и позволят агрессивные высказывания в адрес РФ.

Рогозин тогда добавил, что "Роскосмос" приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также госкорпорация сообщила, что прекращает техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180.

4 марта Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение принято исходя из того, что "компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО".