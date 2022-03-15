Миноритариев Meta не будут наказывать в РФ в случае признания компании экстремистской

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Миноритарные акционеры Meta в случае, если суд признает эту компанию экстремистской, не будут нести ответственность, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политики Александр Хинштейн

"Я эту тему прорабатывал и с Роскомнадзором, и с Генеральной прокуратурой. Общая позиция коллег: нет, миноритарные акционеры ответственности не несут по причине того, что они не влияют на управление самой компанией, не относятся к лицам, принимающим решения", - сказал Хинштейн во вторник в эфире "ДумаТВ".

Генпрокуратура РФ 11 марта направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории РФ. Это произошло после того, как западные СМИ сообщили, что входящие в группу Meta Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

Позже в Meta заявили, что запрет на призывы к насилию против российских военных временно снимается только на территории Украины и не касается гражданского населения России. Также в компании заявили, что не допустят на своей платформе русофобии и дискриминации россиян.

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.