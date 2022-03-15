Хинштейн счел, что пользователей Instagram не будут наказывать за новые фото котов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания этой соцсети экстремистской, ответственность будет наступать только за публикации, нарушающие закон, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность", - сказал Хинштейн во вторник в эфире "ДумаТВ".

Так он прокомментировал опасения пользователей о публикациях в Instagram в случае признания компании экстремистской.

Глава комитета отметил, что в случае необходимости будет разбираться каждая отдельная ситуация.

11 марта после того, как стало известно о том, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат, Генпрокуратура РФ направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.

"Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ", - заявили в ведомстве.

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.

Генпрокуратура также потребовала от Роскомнадзора полностью заблокировать в РФ Instagram. Ведомство заявило, что сделает это в 00:00 14 марта, чтобы дать время активным пользователям перенести свой контент и предупредить подписчиков.

Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело по статьям 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).