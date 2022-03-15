Лефортовский суд 22 марта огласит приговор Навальному в покровской колонии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии 2 города Покров Владимирской области 22 марта огласит приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 22 марта в 10:00", - объявила председательствующая Маргарита Котова.

В ходе прений сторон во вторник гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн.

Защита оппозиционера настаивала на оправдательном приговоре, указав на отсутствие в действиях Навального состава преступления.

В чем обвиняют Навального

Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к суду. Речь идет о предполагаемом хищении денежных средств, пожертвованных Навальному и его соратникам на деятельность основанных им некоммерческих организаций, в том числе "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен), а также на президентскую кампанию 2018 года.

Общая сумма хищений, вменяемых Навальному, составляет почти 2,7 млн руб.

Эпизоды о неуважении к суду связаны с, как посчитало следствие, оскорблением Навальным мировой судьи, прокурора и внука ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко во время судебного процесса по делу о клевете на Артеменко в 2021 году.

Ранее Навальный уже неоднократно попадал под суд - в частности, за растрату, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, легализацию преступных доходов и клевету.

В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году по так называемому делу "Ив Роше".

В начале 2021 года - сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления - изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.