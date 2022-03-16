Мурашко предупредил о шансах "стелс-омикрона" стать преобладающим штаммом

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 ВА.2, получивший название "стелс", имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом из-за высокой заразности, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", - сказал Мурашко журналистам в среду.

"Данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта омикрон SARS-CoV-2. Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант "омикрона" BA.2, получивший название "стелс" из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции", - отметил министр.

Мурашко сообщил, что рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В минувший понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" BA.2.

Глава Минздрава отметил, что, согласно имеющимся научным и клиническим данным, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи "стелс-омикрона".

"Причем даже перенесенное заболевание, вызванное "омикроном", не обеспечивает надежной защиты от стелс-омикрона, в отличие от вакцинации и своевременной ревакцинации", - заявил министр.

Мурашко отметил, что, согласно данным ряда исследований, у прошедших бустерную вакцинацию случаев "стелс омикрона" в группах наблюдения зарегистрировано не было.

"Стелс-омикроном" часто заболевают дети и подростки. Уже сегодня у нас есть действенный инструмент для их защиты - безопасная вакцина "Спутник М", - сказал он.

"Хочу подчеркнуть, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации и лучше всего использовать это время для ревакцинации", - заявил глава Минздрава.