Долю "стелс-омикрона" в РФ оценили в 9% от выявленных случаев

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Распространение подлинии ВА.2 коронавируса, которая получила название "стелс-омикрон", скорее всего не приведет к новой волне пандемии COVID-19, сообщила "Интерфаксу", руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

На его долю приходится около 9% от числа заболевших геновариантом "омикрон" с начала его циркуляции в России, добавила она.

"На сегодня в РФ по-прежнему доминируют линия ВА.1 и ее подлиния ВА.1.1. На долю линии BA.2 приходится порядка 9% от числа заболевших геновариантом Омикрон с начала его циркуляции на территории России. Доля BA.2 среди выявляемых образцов за последние две недели составляет уже более 20%", - сказала Черкашина.

Она отметила, что доля ВА.2 продолжает расти, "он обнаруживается уже во многих регионах России".

"И с большой долей вероятности рост распространенности продолжится, учитывая высокую заразность этого геноварианта (...) Тем не менее в нашей стране распространение ВА.2 вряд ли приведет к новой волне пандемии, поскольку большая доля населения РФ уже иммунизирована благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию", - подчеркнула она.

Общая доля варианта в мировой структуре заболеваемости COVID-19 сейчас составляет почти 40% по данным международного сервиса Nextstrain, уточнила Черкашина.

Кроме того, эксперт отметила, что "активного распространения линии ВА.3 мы не ожидаем".

"Все эти линии отличаются между собой набором мутаций, но для пациентов это не имеет существенного значения. Все эти варианты успешно детектируются различными тест-системами для ПЦР-диагностики коронавируса SARS-CoV-2. Вакцинация по-прежнему является эффективной защитой от тяжелого течения COVID-19 независимо от того, каким штаммом человек инфицирован, и снижает число осложнений в постковидный период", - добавила эксперт.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 ВА.2, получивший название "стелс", имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом из-за высокой заразности.

ВА.2 является одним из подвидов штамма коронавируса "омикрон". По данным датского Института сывороток, подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта "альфа", что не позволяет идентифицировать его как "омикрон" с помощью стандартного ПЦР-теста. Это стало поводом дать BA.2 название "стелс-омикрон".