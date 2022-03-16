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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

В Кремле не исключили санкции против лидеров недружественных РФ стран

В Кремле не исключили санкции против лидеров недружественных РФ стран
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Введение персональных санкций в отношении руководителей недружественных России государств возможно, его нужно ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно и нужно ожидать, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать объявления таких санкций.

7 марта стало известно, что правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В него, в частности, вошли все страны ЕС, США, Великобритания, Япония, Украина и другие государства.

Накануне, 15 марта, МИД России сообщил о введении персональных санкций в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных американской администрации.

Дмитрий Песков

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