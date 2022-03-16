Московский суд 21 марта рассмотрит иск о запрете Meta в России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы на следующей неделе рассмотрит заявление Генпрокуратуры о запрете в РФ деятельности компании Meta Platforms Inc из-за отказа удалять призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

"В суд поступило исковое заявление первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах неопределенного круга лиц к транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности организации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Судебное заседание пройдет 21 марта 2022 года в 11:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Как ранее сообщили в Генпрокуратуре РФ, ведомство требует запретить в РФ деятельность Meta в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

"Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания, - сказал представитель Meta (FB) Энди Стоун телеканалу CNN. - Мы по-прежнему не допустим правдоподобных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц".

После этого 14 марта Роскомнадзор (РКН) официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов и по требованию Генпрокуратуры заблокировал соцсеть. Ранее также был ограничен доступ и к Facebook.

Позже вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания не потерпит любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, а новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины.