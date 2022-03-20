РПЦ не исключила переноса Архиерейского Собора из-за событий на Украине

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви (РПЦ) рассматривают возможность изменения даты и формата проведения Архиерейского Собора, который был запланирован на май этого года.

"Собор намечался еще на ноябрь, но тогда из-за тяжелой эпидемической ситуации он был перенесен. Сейчас возникли другие сложности: очень вероятно, что многие архиереи не смогут прибыть в Москву из-за возникших транспортных ограничений. Так что мы будем мониторить ситуацию и в нужный момент примем решение о том, как будем проводить Архиерейский Собор и когда его проводить", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, есть несколько вариантов. Один вариант - провести Собор в назначенный срок, другой - перенести его на более позднее время (может быть, на осень), а третий вариант - это предусмотреть какое-то дистанционное участие части архиереев.

"Все эти факторы мы должны будем взвесить для того, чтобы принять соответствующее решение", - отметил митрополит Иларион.

Как сообщалось, одним из основных вопросов повестки предстоящего Собора должно было стать окончательное определение позиции РПЦ в вопросе о подлинности найденных под Екатеринбургом царских останков.