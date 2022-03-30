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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Кремль отреагировал на внесение в Раду законопроекта о запрете РПЦ на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле негативно относятся к внесению в Верховную раду Украины законопроекта о запрете деятельности Русской православной церкви.

"Крайне негативное (отношение)", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков подчеркнул, что не стоит никак это связывать с ходом российско-украинских переговоров и прошедшим во вторник в Стамбуле их очередным раундом.

"Никто не заявлял, что стороны (на переговорах) продвинулись. Кто заявлял, что стороны продвинулись?" - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В Московском патриархате ранее предупредили депутатов украинского парламента о возможности массового противостояния с непредсказуемыми последствиями, если будет принят закон, запрещающий деятельность религиозных организаций с центром в России.

"Законопроект 7213, зарегистрированный в украинском парламенте 26 марта, предполагает внести в закон "О свободе совести и религиозных организациях" изменения, которыми фактически будет запрещена деятельность канонической Украинской православной церкви на Украине", - пояснил "Интерфаксу" во вторник зампред Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что этот законопроект предусматривает фактическое изъятие движимого и недвижимого имущества общин УПЦ. "Если такой закон будет принят, он позволит оказывать сильнейшее давление на тысячи общин УПЦ, принуждая их к переходу в раскол, и "легализует" участившиеся в последние дни захваты храмов канонической церкви на Украине, а также насилие по отношению к ее духовенству и верующим", - считает представитель Московского патриархата.

"Учитывая общую накаленность политической и социальной обстановки на Украине, принятие подобного крайне радикального закона может вылиться в масштабное межконфессиональное противостояние с непредсказуемыми последствиями", - резюмировал он.

Дмитрий Песков Украина РПЦ УПЦ
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