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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Песков не придал значения отставке Чубайса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В администрации президента не придали особого значения уходу Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чубайс этот пост занимал на общественных началах, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

Об отставке Чубайса стало известно днем ранее.

"Я честно говоря не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации (президента) ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой, живой механизм", - сказал Песков.

Его спросили, как на увольнение отреагировал Владимир Путин.

"Мне неизвестно. Ну, уволился и уволился, - ответил пресс-секретарь президента. - Не забывайте, что он не был регулярным сотрудником. Он же был на общественных началах. Он же не был непосредственно сотрудником администрации президента".

В какой форме Чубайс подал заявление об уходе, Песков не знает

"Это я не знаю. Это особой роли не играет, - сказал он. - Те, кто назначаются указом президента, пишут (заявления) на имя Путина".

23 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс оставил пост спецпредставителя президента и уехал из России из-за несогласия с военной операцией на Украине. Затем Песков подтвердил, что Чубайс ушел с должности по собственному желанию, но добавил, что не может комментировать информацию о его отъезде.

66-летний политик и экономист Анатолий Чубайс с 1990-х занимал высокие должности в правительстве, администрации президента и госструктурах, с 1996 года был действительным государственным советником I класса.

Анатолий Чубайс Кремль Дмитрий Песков Украина
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