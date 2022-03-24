Песков не придал значения отставке Чубайса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В администрации президента не придали особого значения уходу Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чубайс этот пост занимал на общественных началах, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об отставке Чубайса стало известно днем ранее.

"Я честно говоря не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации (президента) ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой, живой механизм", - сказал Песков.

Его спросили, как на увольнение отреагировал Владимир Путин.

"Мне неизвестно. Ну, уволился и уволился, - ответил пресс-секретарь президента. - Не забывайте, что он не был регулярным сотрудником. Он же был на общественных началах. Он же не был непосредственно сотрудником администрации президента".

В какой форме Чубайс подал заявление об уходе, Песков не знает

"Это я не знаю. Это особой роли не играет, - сказал он. - Те, кто назначаются указом президента, пишут (заявления) на имя Путина".

23 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс оставил пост спецпредставителя президента и уехал из России из-за несогласия с военной операцией на Украине. Затем Песков подтвердил, что Чубайс ушел с должности по собственному желанию, но добавил, что не может комментировать информацию о его отъезде.

66-летний политик и экономист Анатолий Чубайс с 1990-х занимал высокие должности в правительстве, администрации президента и госструктурах, с 1996 года был действительным государственным советником I класса.